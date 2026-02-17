Sambandam Spinning Mills gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sambandam Spinning Mills hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,06 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -9,650 INR erwirtschaftet worden.

Sambandam Spinning Mills hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 652,6 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 608,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at