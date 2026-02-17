|
17.02.2026 06:31:28
Sambandam Spinning Mills gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sambandam Spinning Mills hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,06 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -9,650 INR erwirtschaftet worden.
Sambandam Spinning Mills hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 652,6 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 608,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!