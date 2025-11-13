Sambandam Spinning Mills stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sambandam Spinning Mills hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,49 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5,460 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,49 Prozent auf 665,6 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 735,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at