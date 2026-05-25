Sambandam Spinning Mills: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sambandam Spinning Mills präsentierte am 23.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 6,94 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sambandam Spinning Mills 0,460 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 679,3 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 653,9 Millionen INR in den Büchern standen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 13,290 INR. Im Vorjahr waren -17,230 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,72 Prozent zurück. Hier wurden 2,64 Milliarden INR gegenüber 2,68 Milliarden INR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at