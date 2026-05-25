25.05.2026 06:31:29

Sambandam Spinning Mills: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sambandam Spinning Mills präsentierte am 23.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 6,94 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sambandam Spinning Mills 0,460 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 679,3 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 653,9 Millionen INR in den Büchern standen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 13,290 INR. Im Vorjahr waren -17,230 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,72 Prozent zurück. Hier wurden 2,64 Milliarden INR gegenüber 2,68 Milliarden INR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.05.26 KW 21: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Frieden steigt: Asiatische Börsen legen zu - Nikkei 225 erstmals über 65.000 Punkten
An den Börsen in Asien geht es zum Wochenstart aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen