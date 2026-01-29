Sambhaav Media informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sambhaav Media ließ sich am 27.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sambhaav Media die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,02 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sambhaav Media noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,02 Prozent auf 112,9 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 111,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

