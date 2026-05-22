Sambhaav Media stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sambhaav Media hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sambhaav Media im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 125,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 108,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,94 Prozent auf 431,01 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 418,71 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at