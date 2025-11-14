Sambhaav Media zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sambhaav Media hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz lag bei 100,8 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 5,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 106,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at