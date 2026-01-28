28.01.2026 06:31:29

Samchully präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Samchully hat am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Samchully hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4866,16 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3459,000 KRW je Aktie gewesen.

Samchully hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1 446,33 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1 417,21 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 32390,06 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Samchully 29606,00 KRW je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Samchully mit einem Umsatz von insgesamt 5 275,46 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5 120,53 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 3,03 Prozent gesteigert.

