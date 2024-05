Samchully: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Samchully ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Samchully die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 21338,81 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 23452,48 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1 755,61 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 17,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 135,65 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at