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15.09.2026 06:31:28
SAMCO: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
SAMCO hat am 14.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 106,37 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 90,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 3,39 Milliarden JPY gegenüber 3,10 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 277,73 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte SAMCO 211,30 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,34 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 10,80 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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