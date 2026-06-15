SAMCO: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SAMCO hat am 12.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 77,84 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 31,67 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

SAMCO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,83 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at