Samenvatting: BforBank kiest Temenos op Google Cloud om toekomstige uitbreiding mogelijk te maken

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN) heeft vandaag aangekondigd dat BforBank, de volledig digitale bank van de Crédit Agricole Group, het open platform van Temenos voor composable banking heeft gekozen om toekomstige uitbreiding te ondersteunen. De bank stapt over van een on-premise implementatie naar het gebruik van de kernoplossingen voor bankieren van Temenos op Google Cloud om nieuwe groeimogelijkheden aan te boren en efficiëntie op grote schaal te vergroten. Deze bekendmaking is of