Samenvatting: Italiaanse digitale bank behaalt recordgroei met Temenos Banking Cloud

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), het cloud banking platform, heeft aangekondigd dat Flowe, de digitale bank van Banco Mediolanum, een belangrijke mijlpaal heeft bereikt met 700.000 rekeningen in de eerste 18 maanden sinds de lancering. Met het open platform van Temenos voor composable banking groeit Flowe twee keer zo snel als zijn naaste concurrent. Het ontving 150.000 nieuwe aanmeldingen in één week met pieken van 30.000 nieuwe klanten per dag. Flowe biedt digitale diensten op gr