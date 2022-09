Samenvatting: Onafhankelijk onderzoeksbureau erkent Temenos als leider in digitale bankverwerkingsplatforms voor bedrijfsbankrapport

GENVE, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN) heeft vandaag aangekondigd dat het is erkend als leider in The Forrester Wave™: Digital Banking Processing Platforms for Corporate Banking, Q3 2022. Temenos gelooft dat haar positie als leider weerspiegelt de vooruitgang in het open platform van Temenos voor samengesteld bankieren en de brede reeks bankdiensten die alle gebieden van zakelijk bankieren bestrijken. Volgens het Forrester-rapport bepaalt “Temenos het tempo in door AI aangedre