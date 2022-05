Samenvatting: stc betaalt schalen naar 8 miljoen accounts op Temenos Open Platform

GENVE--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN) heeft vandaag aangekondigd dat stc pay, de toonaangevende digitale portemonnee in het Midden-Oosten, live is op het open platform van Temenos voor configureerbaar bankieren. Het cloud-native platform van Temenos heeft stc pay ondersteund om efficiënt te schalen naar meer dan 8 miljoen accounts. Met stc pay kunnen klanten gemakkelijk geld beheren op hun smartphone, betalingen verzenden en ontvangen van overal ter wereld, online winkelen en geld opnemen