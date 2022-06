Samenvatting: Temenos erkend in 2022 deal-enquête met meer dan het dubbele van de nieuwe benoemde deals van de volgende onderzochte leverancier

GENVE, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN) is vermeld als de enige ‘Global Power Seller’ in Forrester’s prestigieuze Global Banking Platform Deals Survey 2022, waarvan de resultaten worden gepresenteerd in het rapport ‘Identify The Winners In een consoliderende markt voor bankplatforms om geïnformeerde transformatiebeslissingen te nemen’. Zoals vermeld in het Forrester-rapport, sloot Temenos in 2021 meer nieuwe wereldwijde bankdeals dan enige andere onderzochte aanbieder. Temenos