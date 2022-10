Samenvatting: Temenos lanceert CO2-emissiecalculator op Temenos Banking Cloud

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN) heeft vandaag de beschikbaarheid aangekondigd van een CO2-emissiecalculator – een van de eerste in de branche – die haar klanten een dieper inzicht geeft in CO2-emissiegegevens die verband houden met hun verbruik van Temenos Banking Cloud-services. Deze aanpak is door Temenos geïntroduceerd om de CO2-uitstoot van zijn eigen cloud- en SaaS-activiteiten te schatten. De methodologie van de rekenmachine is onafhankelijk geverifieerd door Grant Thornton,