Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,70 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,450 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 44,01 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 491,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 877,0 Millionen SEK umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,250 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren -2,730 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 47,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,00 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 3,82 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at