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08.05.2026 06:31:29
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B präsentierte Quartalsergebnisse
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0,59 SEK. Ein Jahr zuvor waren 0,570 SEK je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 503,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 879,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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