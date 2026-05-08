Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B präsentierte Quartalsergebnisse

Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,59 SEK. Ein Jahr zuvor waren 0,570 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 503,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 879,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at