Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,37 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,860 SEK je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 859,0 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B einen Umsatz von 801,0 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at