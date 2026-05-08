Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Mit einem EPS von 0,50 SEK lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered mit 0,500 SEK je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz wurde auf 503,0 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 42,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 879,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at