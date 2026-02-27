Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,70 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,450 SEK je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 491,0 Millionen SEK, gegenüber 877,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 44,01 Prozent präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,250 SEK. Im Vorjahr hatten 2,00 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 47,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 3,82 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 2,00 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at