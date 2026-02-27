27.02.2026 06:31:29

Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,70 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,450 SEK je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 491,0 Millionen SEK, gegenüber 877,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 44,01 Prozent präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,250 SEK. Im Vorjahr hatten 2,00 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 47,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 3,82 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 2,00 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen