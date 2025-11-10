Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Mit einem EPS von 0,50 SEK lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered mit 0,500 SEK je Aktie genauso viel verdiente.

Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 859,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 801,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at