Samhi Hotels: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Samhi Hotels stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 4,51 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,570 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,93 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,66 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at