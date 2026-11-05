Samhi Hotels: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Samhi Hotels hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,85 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Samhi Hotels 4,51 INR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,38 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Samhi Hotels einen Umsatz von 2,93 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at