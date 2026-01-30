Samhi Hotels präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Samhi Hotels hat am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,18 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,04 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,38 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,96 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at