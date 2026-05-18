Samho development hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Samho development hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 106,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 254,00 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,54 Prozent auf 90,72 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 95,03 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at