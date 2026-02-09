Samho development mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Samho development präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 69,27 KRW. Im Vorjahresviertel waren 82,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,21 Prozent auf 111,31 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 115,01 Milliarden KRW gelegen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 749,68 KRW gegenüber 235,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 409,73 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte Samho development 401,78 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at