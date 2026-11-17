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17.11.2026 06:31:28
Samho development präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Samho development hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 79,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Samho development einen Gewinn von 275,00 KRW je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 89,88 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 104,43 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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