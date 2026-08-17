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17.08.2026 06:31:29
Samho development: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Samho development hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 152,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Samho development 231,00 KRW je Aktie verdient.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,41 Prozent auf 95,58 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 98,95 Milliarden KRW gelegen.
Redaktion finanzen.at
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