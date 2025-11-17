Samho development: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Samho development stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 275,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Samho development -187,000 KRW je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,16 Prozent auf 104,43 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 88,38 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at