Samhwa Paints Industrial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Samhwa Paints Industrial ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Samhwa Paints Industrial die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 109,00 KRW, nach -52,000 KRW im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Samhwa Paints Industrial 144,31 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 133,27 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at