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17.08.2026 06:31:29
Samhwa Paints Industrial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Samhwa Paints Industrial präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 351,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 319,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 177,55 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 177,51 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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