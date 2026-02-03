Samhwa Paints Industrial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Samhwa Paints Industrial hat am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 24,82 KRW gegenüber 42,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 150,79 Milliarden KRW – eine Minderung von 2,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 154,80 Milliarden KRW eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 285,98 KRW. Im Vorjahr waren 654,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 628,35 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 617,07 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at