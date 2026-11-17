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17.11.2026 06:31:28
Samhwa Paints Industrial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Samhwa Paints Industrial hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 243,00 KRW gegenüber 20,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 148,69 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 155,50 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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