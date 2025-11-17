|
17.11.2025 06:31:29
Samhwa Paints Industrial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Samhwa Paints Industrial veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 20,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 57,00 KRW je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Samhwa Paints Industrial 155,50 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 150,48 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
