Samick Musical Instruments Manufacturing stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Samick Musical Instruments Manufacturing hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,49 Prozent zurück. Hier wurden 54,58 Milliarden KRW gegenüber 58,37 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 182,58 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 41,00 KRW je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 230,38 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 224,25 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at