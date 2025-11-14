Samick Musical Instruments Manufacturing zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Samick Musical Instruments Manufacturing hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Samick Musical Instruments Manufacturing hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -34,000 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,25 Prozent auf 45,80 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 47,34 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at