SAMICK THK hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 113,00 KRW gegenüber -355,000 KRW im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat SAMICK THK 90,43 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 68,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 53,58 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at