SAMICK THK verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SAMICK THK hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 355,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren 98,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 53,58 Milliarden KRW, gegenüber 79,97 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 33,00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at