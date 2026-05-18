Samil Pharmaceutical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Samil Pharmaceutical hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 509,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Samil Pharmaceutical -428,000 KRW je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Samil Pharmaceutical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52,55 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 52,29 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at