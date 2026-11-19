Samil Pharmaceutical hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 299,00 KRW gegenüber -373,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 51,42 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Samil Pharmaceutical einen Umsatz von 51,18 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at