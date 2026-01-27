Samil Pharmaceutical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Samil Pharmaceutical hat am 26.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 511,05 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -194,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,08 Prozent auf 53,12 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57,79 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1594,570 KRW beziffert. Im Vorjahr waren -313,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Samil Pharmaceutical 210,37 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 219,70 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at