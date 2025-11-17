Samjin Pharmaceutical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Samjin Pharmaceutical hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 558,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 359,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 83,13 Milliarden KRW – ein Plus von 3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Samjin Pharmaceutical 80,55 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

