Samjin Pharmaceutical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Samjin Pharmaceutical äußerte sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 638,96 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Samjin Pharmaceutical 557,00 KRW je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Samjin Pharmaceutical in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,69 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 80,53 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 84,49 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1782,95 KRW. Im Vorjahr waren 3111,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,25 Prozent auf 309,13 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 308,35 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at