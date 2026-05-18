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18.05.2026 06:31:29
Samjin Pharmaceutical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Samjin Pharmaceutical veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 110,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 304,00 KRW je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 68,07 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 3,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70,86 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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