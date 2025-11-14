Samkrg Pistons and Rings: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Samkrg Pistons and Rings hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 2,92 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Samkrg Pistons and Rings 2,01 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Samkrg Pistons and Rings im vergangenen Quartal 714,4 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Samkrg Pistons and Rings 620,2 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at