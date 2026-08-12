Samkrg Pistons and Rings gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Samkrg Pistons and Rings hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,74 INR gegenüber 2,93 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 718,6 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 639,7 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at