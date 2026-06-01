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01.06.2026 06:31:29
Samkrg Pistons and Rings: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Samkrg Pistons and Rings hat sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 2,50 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Samkrg Pistons and Rings -0,200 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 839,7 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 667,6 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 9,93 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,01 INR je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 2,86 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Samkrg Pistons and Rings 2,44 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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