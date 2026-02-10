Samkrg Pistons and Rings stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Samkrg Pistons and Rings stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 1,57 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Samkrg Pistons and Rings 2,28 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Samkrg Pistons and Rings 664,6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 577,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at