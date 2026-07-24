SamKwangGlass: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SamKwangGlass hat am 23.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 534,38 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 16,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 577,00 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 6,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 618,46 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at